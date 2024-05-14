Sonuçlar açıklandı: Kemiklerin hepsi Korhan Berzeg'e ait
Balıkesir Gönen’de bulunan tüm kemiklerin Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi.
Balıkesir'de bulunan tüm kemiklerin Prof. Dr. Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi.
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.
Berzeg'in (83) kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.