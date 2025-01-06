SOSYAL KONUT PROJESİ 2025: Toki başvuruları ne zaman, şartlar neler ve hangi illerde yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuru sürecine yönelik çalışmalar Ocak ayıyla birlikte ivme kazandı. Geçtiğimiz aylarda başlayan ihale süreçleri, projelerin hızla hayata geçirilmesi adına önemli bir adım oldu. Sosyal Konut Projesi ile binlerce kişi ev sahibi olabilecek. Peki 2025 Toki başvuru şartları neler, başvurular ne zaman ve hangi illlerde?
TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2025’in ilk fırsat kapıları aralandı. TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru detayları merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje, dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekeştirilecek TOKİ başvuruları ne zaman, hangi ilde ve şartları neler? İşte merak edilen her şey!
E-Devlet üzerinden başvuru ekranının açılacağı tarihler, konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada sosyal konutların ihale süreçlerinin başladığı ve dar gelirli vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşturulması amacıyla çalışmaların hızla sürdürüldüğü vurgulanmıştı.
Peki, 250 bin konut için TOKİ başvurusu nasıl yapılacak? İşte, başvuru süreci ve şartlarla ilgili bilgiler...