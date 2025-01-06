SOSYAL KONUT PROJESİ 2025: Toki başvuruları ne zaman, şartlar neler ve hangi illerde yapılacak

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2025’in ilk fırsat kapıları aralandı. TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru detayları merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje, dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekeştirilecek TOKİ başvuruları ne zaman, hangi ilde ve şartları neler? İşte merak edilen her şey!