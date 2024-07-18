Sosyal medyada gündem olmuştu: 75 kuruşluk madeni para gerçek mi?
Sosyal medyada 75 kuruşluk madeni paraların görseli gündem oldu. "Hayatımızdan bir anda çıktı" denerek 75 kuruşa ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Peki 75 kuruş gerçekten var mıydı?
Sosyal medya kullanıcıları, bir zamanlar 75 kuruş değerinde madeni paranın tedavülde olduğunu iddia ederek 'hayatımızdan aniden çıkınca kimsenin fark etmediğini' dile getirdi.
Bazı kullanıcılar bir zamanlar 75 kuruşun var olduğundan son derece eminken, bazıları da bu parayı hatırlayamamanın şaşkınlığını paylaştı.
teyit.org'un araştırmasıyla böyle bir madeni paranın Türkiye’de 75 kuruş hiçbir zaman tedavülde olmadığı tespit edildi.
Türkiye’de bugüne kadar tedavülde olan paraları, Darphane’nin internet sitesindeki Cumhuriyet dönemi tedavül paraları listesinden teyit etmek mümkün. Darphane’de yer alan bilgiye göre, güncel olarak tedavüldeki madeni paralar içerisinde 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira yer alıyor.