'Sosyal medyadan hakaret' suçlarında ön ödeme dönemi

Hürriyet Gazetesi’nden Oya Armutçu bugün köşesinde Avukat Belir Şabahat’ın konuyla ilgili görüşlerine yer verdi. Avukat Bekir Şabahat’a göre uygulamayla “Parasını verir, hakaret ederim” algısı oluşabilir.

Para cezası ödenince takipsizlik verilecek. Böylece fail hakkında dava açılmayacak ve dosya kapanacak.

Yerel seçimden önce çıkarılması beklenen yeni yargı paketinde satır arasında kalan çok önemli bir değişiklik yer alıyor. Buna göre, sosyal medyada işlenen hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu suçlar için getirilecek yeni yargılama modeli büyük tartışma yarattı.