Sözcü Gazetesi'nde deprem etkisi yaratan ayrılık! 'Hoşçakalın' diyerek veda etti
İlk olarak 2007 senesinde yayın hayatına başlayan ve o günden sonra Türkiye'nin en çok okunan ve ziyaret edilen medya kuruluşlarından biri haline gelen Sözcü'de büyük bir ayrılık yaşandı
Sözcü TV, Korkusuz gazetesi, AMK gazetesi, Gırgır dergisi ve Sözcü Kitabevi gibi şirketleri bulunan grup, hiç beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Gazete'de 11 yıldır köşe yazısı yazan Soner Yalçın, bugün son kez yazdı
Son kez Sözcü TV'de köşe yazısı yazan Soner Yalçın, "Türkiye'ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir. Ve fakat ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olmayacağım... Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınızç Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ GAZETESİNİN YENİ POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ
Özellikle internet sitesindeki yönetim değişikliğinden sonra büyük değişimler yaşanan "sozcu.com.tr" isimli internet sitesinde ekonomik, politik haberlerin yerini lifestyle haberlerin alması eleştirileri de beraberinde getirdi.