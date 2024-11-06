Sözcü Gazetesi'nde deprem etkisi yaratan ayrılık! 'Hoşçakalın' diyerek veda etti

Son kez Sözcü TV'de köşe yazısı yazan Soner Yalçın, "Türkiye'ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir. Ve fakat ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olmayacağım... Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınızç Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.