SSGEOS’tan çarpıcı tahmin! İstanbul depremini önceden bildi: 6 Şubat’ı da tahmin etmişti
İstanbul’da bu sabah itibarıyla en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 10 deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Öte yandan, Hollandalı deprem araştırma kuruluşu SSGEOS’un iki gün önce yaptığı paylaşımda Türkiye’de bir depremin yaşanabileceğine dair uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.49’da yaşanan şiddetli sarsıntı, tüm kentte paniğe neden olurken, depremi artçı sarsıntılar takip etti.
AFAD, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada vatandaşlara "Hasar gören binalara kesinlikle girmeyin, riskli yapıların çevresinden uzak durun" uyarısında bulundu.
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Yetkililerin ve uzmanların açıklamalarını yakından takip eden birçok kişi, hâlâ evlerine dönmeye cesaret edemedi.