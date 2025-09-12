  1. Ekonomim
  4. Sucuk diye neler yemişiz… Bakanlık tek tek ifşa etti! Evinizin kapısından bile sokmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların yer aldığı listeyi güncelledi. Listenin en dikkat çekici ve mide bulandıran kısmı ise sucuklarda ortaya çıktı. Denetimlerde, bazı firmaların vatandaşlara sucuk diye aslında “dil, kalp ve baş gibi sakatat” yedirdiği belirlendi. İşte Bakanlığın ifşa ettiği o firmalar…

Türkiye’de gıda sektörü o kadar karmaşık bir hâl aldı ki, soframıza getirdiğimiz bir sucuğun ertesi gün bambaşk bir şeyden yapıldığını öğreniyoruz. 

Son yıllarda şarküteri ürünlerinde yapılan hileler nedeniyle bakanlık takipte.

Gıdaları inceleyen ve firmaları tek tek ifşa eden Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. 

Vatandaşa sucuk diye yedirdikleri bakın ne çıktı… İşte evinizin yakınından bile geçirmemeniz gereken o ürünler…

