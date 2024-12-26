Suikastler, ölümler, saldırılar... İşte 2024'te dünyaya damga vuran olaylar
2025'e sayılı gün kala 2024'e damgasını vuran gelişmeler yeniden gündeme geldi. Hem ülkemiz hem dünya açısından oldukça hareketli geçen bu senede, iyi kötü birçok olay yaşandı. İşte dünyanın bu sene içerisinde en çok konuştuğu gelişmeler...
İRAN'DA ANMA TÖRENİNDE PATLAMA: 89 ÖLÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.
Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurdu, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İSRAİL'E ULUSLARARASI MAHKEMEDE HESAP SORULDU
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de 29 Aralık 2023'te dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti. Söz konusu davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması 11 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Duruşmada kanıt olarak İsrail'in Gazze'de fosfor bombası kullandığını ispat eden fotoğrafları sunuldu.
UAD, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.
İLK KEZ BİR İNSANA BEYİN ÇİPİ YERLEŞTİRİLDİ
ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Musk, 30 Ocak'ta, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı. Musk, yaklaşık bir ay sonra, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla bilgisayar faresini kontrol edebildiğini belirtti. Ardından 21 Mart'ta Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını kaydetti.
NAVALNIY ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat'ta, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.