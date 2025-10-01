Sumud Filosuna Türkiye'den kaç kişi katıldı? En çok katılım olan ülkeler belli oldu: İşte liste...
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak isteyen Sumud Filosunda, 46 ülkeden toplam 497 katılımcı yer alıyor. İsrail donanması tarafından kuşatılan filodaki katılımcıların hangi ülkelerden katıldığı belli oldu
Sumud Filosu Gazze'deki kıtlığa ve İsrail'in kuşatmasına bir tepki olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Filo, İsrail’in müdahale tehdidiyle karşı karşıya. 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoyu kuşattığı belirtildi. Donanma gemilerinin, teknelere müdahale için anons geçtiği duyuruldu.
İsrail kamu yayıncısı Kan, ordunun filoyu durdurmak için donanma komandoları ve savaş gemileri hazırladığını, gemilerin bir kısmını batırmayı planladığını bildirdi.
İsrail, yüzlerce aktivisti donanma gemilerinde gözaltına almayı, sorguladıktan sonra Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı etmeyi hedefliyor.
İşte Sumud Filosundaki katılımcıların ülkeleri...