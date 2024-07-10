Sunucu Buket Aydın kimdir? Buket Aydın hangi ödülleri almıştır?

Buket Aydın kimdir?

1 Ocak 1985 yılında Bursa’da doğan Buket Aydın, Türk haber sunucusudur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.