Süper Lig’in gol kralıydı: Aaron Boupendza kimdir, hangi takımda oynadı, kaç yaşında, öldü mü?
Bir dönem Süper Lig’de Hatayspor forması giyen deneyimli forvet Aaron Boupendza’dan kötü haber geldi. Başarılı futbol kariyeri ile adından söz ettiren golcü futbolcu, dünya basınında yerini aldı. Peki Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve öldü mü? Boupendza ölüm sebebi nedir?
Hatayspor’un bir dönem başarılı ve deneyimli futbolcusu Aaron Boupendza, Türkiye’de pek çok takımla anılmıştı. Golcü futbolcu performansıyla göz doldururken, o dönem pek çok takım Boupendza’yı radarına almıştı.
Türkiye macerasını sonlandıran başarılı forvet, son olarak Romanya’nın Rapid Bükreş takımında forma giyiyordu. Ancak Roman basınından gelen haber herkesi şoke etti! Bir dönem Süper Lig’in de gol kralı olan Aaron Boupendza, Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşındaki genç futbolcunun ölümü dünya basınında yankı uyandırdı. Peki Aaron Boupendza hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında ve kimdir?
Romanya basınında yer alan iddiaya göre; bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Romanya’nın Rapid Bükreş takımında forma giyiyordu.