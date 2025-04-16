Süper Lig’in gol kralıydı: Aaron Boupendza kimdir, hangi takımda oynadı, kaç yaşında, öldü mü?

Türkiye macerasını sonlandıran başarılı forvet, son olarak Romanya’nın Rapid Bükreş takımında forma giyiyordu. Ancak Roman basınından gelen haber herkesi şoke etti! Bir dönem Süper Lig’in de gol kralı olan Aaron Boupendza, Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşındaki genç futbolcunun ölümü dünya basınında yankı uyandırdı. Peki Aaron Boupendza hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında ve kimdir?