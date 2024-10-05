Sur canisi Semih Çelik odasının fotoğrafları ortaya çıktı! İşte evinden çıkanlar...

"Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum"

Çelik videoda "Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları. Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Fakat Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim." ifadelerine yer vermişti.