Sur canisi Semih Çelik odasının fotoğrafları ortaya çıktı! İşte evinden çıkanlar...
İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i cani şekilde katleden Semih Çelik'in odasının görüntüleri ortaya çıktı. Çelik'in odasında yer alan kitaplar ve objeler dikkat çekti.
İstanbul'da dün Semih Çelik, 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil’i Eyüpsultan’da, ardından 16.00 sıralarında İkbal Uzuner’i Fatih’e gidip tarihi surlarda vahşice öldürdükten sonra intihar etti.
Hastanede 5 adet kaydı bulunuyor
Kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik’in poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Çelik’in psikolojik nedenlerden dolayı farklı hastanelerde de 5 adet kaydı olduğu belirlendi.
"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim"
Çelik’in takıntı haline getirdiği ve katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği bir video ortaya çıkmıştı. Videoda Çelik "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunun için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün." demişti.
"Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum"
Çelik videoda "Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları. Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Fakat Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim." ifadelerine yer vermişti.