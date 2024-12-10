Esad adeta servetle kaçmış… En zengin mülteci oldu, yanında aldığı para ile dudak uçuklattı!
Suriye’de Esad rejimi resmen sona ererken, eski lider Beşar Esad’ın sır gibi sakladığı galerileri ve sığınmaları da ortaya çıktı. Ayrıca Rusya’ya kaçan Esad’ın yanında götürdüğü para da belli oldu. Adeta servet taşıyor…
Dünya, son birkaç gündür Suriye rejiminin çökmesini konuşuyor. Baas dönemi sadece 10 gün içinde sona ererken, Esad ve ailesi Suriye’yi terk ederek Rusya’da Moskova’ya sığındı.
Esad ve ailesinin rejiminin sonlandırılmasının ardından on binlerce Suriyeli vatanına geri dönmeye başladı. Özellikle Türkiye’de yaşayan binlerce Suriyeli, Şam ve Halep’e geri dönerken, yönetim, HTŞ ile devam edecek.
Suriye’deki Baas rejiminin çöküşü sonrası Beşar Esad Rusya’ya kaçarken, Suriye’nin eski liderinin sır gibi saklanan sığınakları, mal varlıkları ve yanında götürdüğü para miktarı da belli oldu.