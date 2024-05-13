Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?
12 Mayıs günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adaylarında Sercan - Yunus Emre ve Aleyna - Atakan mücadele ettiler. İlk turada kazanan taraf Yunus Emre ve Atakan olurken 2. Tura Sercan ve Aleyna kaldı. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Sercan Yıldırım kimdir? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Yeni kural olarak kaptanlık oyunu ile kurulan takımlar 3 dokunulmazlık oyunu oynuyor. Oynana 3 dokunulmazlık sonrası kaybeden takımlar bir isim yazıyor. 4. aday ise haftanın en düşük performanslı yarışmacı oluyor. En düşük performanslı yarışmacı potada ise bir üstündeki 4. aday oluyor.
Merve ve Damla’nın kurduğu haftalık takımlardan ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oldu. Eleme adayları Sercan ve Yunus Emre olurken; son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda da Aleyna aday gösterildi. 4. aday ise haftanın en düşük performans yüzdesine sahip Atakan oldu.
İlk turda Sercan - Yunus Emre ve Aleyna - Atakan mücadele ettiler. Yunus Emre 5-4 skorla ve Atakan 5-0 skorla kazanan taraf oldular.
Final turunda Aleyna ile Sercan, kıyasıya yarıştı. Atışları seçen taraf Aleyna oldu. Kaybeden taraf 5-1 skorla Sercan Yıldırım oldu.
Sercan Yıldırım kimdir?
Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa’da doğan Sercan Yıldırım, forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Yıldırım, Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.