Tahminler güncellendi! En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkı belli oldu. Geriye sadece nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon verisi kaldı. Peki enflasyon tahminlerine göre emeklilere ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı için tahminler neler? İşte detaylar...