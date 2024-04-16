Tahminler güncellendi! En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Açıklanan son enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarıyla ilgili zam hesapları yapılmaya başlandı. Mayıs ayında enflasyonun pik yapması sonrasında ise düşüşe geçmesi bekleniyor. Peki enflasyon tahminlerine göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkı belli oldu. Geriye sadece nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon verisi kaldı. Peki enflasyon tahminlerine göre emeklilere ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı için tahminler neler? İşte detaylar...
Milliyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili tüm merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi yüzde 3,16 olarak piyasalara duyurulmuştu. Ocakta yüzde 6,70 ve şubatta açıklanan yüzde 4,53’ün üzerine mart ayını da ekleyince 3 aylık toplam enflasyon farkı %15,05 olarak kesinleşti.
‘EMEKLİLERİN HAK ETTİĞİ 3 AYLIK ZAM BELLİ OLDU’
İşte buradaki yüzde 15,05’lik rakam üzerinden emeklilerimizin kök aylıklarına gelecek zam oranı şimdiden netleşmiş oldu. Şu an için okuyucularımız e-Devlet vasıtası ile kök aylıklarının üzerine %15,05’lik rakamı hesaplayarak kendileri de bunu tespit edebilirler.
Tabi ki buradaki verilere refah payı eklentisinin dahil olmadığını belirtmek isterim. Normalde yasal olarak emeklilerimize TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı üzerinden zam yapılmaktadır. Refah payı uygulaması yasalarımızda yok, fakat son emekli maaşlarına bakıldığı zaman refah payı eklentisini siyasi iktidarın yaptığını gözlemlemekteyiz.