İşte havacılık kazalarında ölen dünya liderleri
1936'da dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman'dan, Şubat 2024'te eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya kadar, 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının karıştığı kazalarda yaşamlarını yitirdi. İşte havacılık kazalarında hayatını kaybeden dünya liderleri...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderlerin bilgileri derlendi.
9 Aralık 1936'da, dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman, içinde bulunduğu Douglas DC-2 tipi uçağın havalandıktan hemen sonra yoğun siste Croydon Havaalanı yakınlarındaki evlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
7 Eylül 1940'ta, Paraguay Devlet Başkanı Mareşal Jose Felix Estigarribia, uçak kazasında öldü.
4 Temmuz 1943'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın sürgündeki hükümetine liderlik eden Polonyalı asker ve devlet adamı Wladyslaw Sikorski, Cebelitarık'ta uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.