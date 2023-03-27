Tarihi anlar: Yusufeli sular altında kalmaya başladı! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 85 metreyi geçti, Yusufeli'nde eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 85,1 metreye, depolanan su miktarı 113,39 milyon metreküpe, su seviyesi ise 588,41 kotuna ulaştı. 1 | 18

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajının havzasında depolanan suyun eski ilçe merkezine ulaşmasıyla bazı mahalle, cadde ve sokaklar sular altında kalmaya başladı. 2 | 18

Binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği eski ilçe merkezinden yeni yerleşim yerine henüz taşınmayan bazı esnaf, iş yerlerini boşaltmak için çalışmalarını hızlandırdı. 3 | 18