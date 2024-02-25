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Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da verdikleri kredi oranlarında değişikliğe gitti. 400 bin TL taşıt kredisinin toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar... - Sayfa 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

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Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar... - Sayfa 2

Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

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Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar... - Sayfa 3

Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına ve 24 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

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Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar... - Sayfa 4

Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

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