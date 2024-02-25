Taşıt kredisinde oranlar değişti: İşte yeni rakamlar... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da verdikleri kredi oranlarında değişikliğe gitti. 400 bin TL taşıt kredisinin toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. 1 | 22

Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. 2 | 22

Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına ve 24 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. 3 | 22