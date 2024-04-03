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  4. Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı

Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı

Tayvan’da meydana gelen depremde 28 binanın yıkıldığı, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 882 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı - Sayfa 1

Tayvan’ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında yerel saatle 07.58’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı - Sayfa 2

Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, depremde 9 can kaybı, 882 de yaralı olduğu bildirildi.

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Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı - Sayfa 3

Ölenlerden 5’inin depremin ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelanda kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Tünellerde ise 127 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.

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Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı - Sayfa 4

17'si Hualien'de, 8’i Yeni Taipei şehrinde, 2’si Keelung’da, 1’i Yilan’da olmak üzere toplam 28 bina yıkıldı. 

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