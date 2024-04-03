Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem: 9 ölü, yüzlerce yaralı
Tayvan’da meydana gelen depremde 28 binanın yıkıldığı, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 882 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tayvan’ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında yerel saatle 07.58’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, depremde 9 can kaybı, 882 de yaralı olduğu bildirildi.
Ölenlerden 5’inin depremin ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelanda kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Tünellerde ise 127 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.
17'si Hualien'de, 8’i Yeni Taipei şehrinde, 2’si Keelung’da, 1’i Yilan’da olmak üzere toplam 28 bina yıkıldı.