TBMM'de milletvekillerinin kayıt heyecanı: TBMM'nin yeni milletvekilleri kim?
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından vekillerin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Seçim belgelerinden gelen milletvekilleri TBMM'de renkli görüntüler oluşturdu. Yeni vekillerden kimi kayda bebeğiyle gelirken kimi de ailesiyle birlikte geldi. Kayıt yaptıdan vekiller arasında dede torun vekil seçilmiş isimler de var.
AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün
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AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Seyit Eyyüpoğlu ve torunu AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu
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AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk Kayhan Türkmenoğlu
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