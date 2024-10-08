TBMM'deki İsrail oturumunda kapılar kilitlendi! 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail özel oturumu başladı. Meclis’te bürolar ve salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail özel oturumu başladı. Meclis’te bürolar ve salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İsrail özel oturumu başladı. İsrail tehdidi gündemiyle toplanan Meclis’te kapalı oturum gerçekleştirilecek. Kapalı oturum öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in politikalarını “Milli güvenlik sorunu” olarak adlandırdı. Oturum öncesi bürolar ve salon boşaltıldı, kapılara kilit vuruldu.
TBMM’de kapalı İsrail oturumu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum gerçekleşiyor.
Odalar ve salon boşaltıldı, kapılara kilit vuruldu
Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde, Meclis’teki basın büroları boşaltıldı. Meclis çalışanları büroların kapılarını kilitledi.