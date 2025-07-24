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  4. Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.

Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 1

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarara gördü.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 2

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 3

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 4

Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.

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