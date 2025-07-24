Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye sıçradı: 119 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarara gördü.
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Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.
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