Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama...
Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu renge boyandı.
Her yıl bu mevsimde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge bürünmeye devam ediyor.
Hava sıcaklığına bağlı olarak yayılan turuncu renk gün içerisinde denizde yer değiştirerek kıyılarda yayılmaya devam ediyor.
Kimi vatandaşlar mevsimsel bir durum olduğunun farkındayken, denizdeki bu turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'ndeki kıyılarda denizin mavisini kaplayan turuncu havadan görüntülendi.