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  4. Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama...

Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama...

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu renge boyandı.

Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama... - Sayfa 1

Her yıl bu mevsimde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge bürünmeye devam ediyor.

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Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama... - Sayfa 2

Hava sıcaklığına bağlı olarak yayılan turuncu renk gün içerisinde denizde yer değiştirerek kıyılarda yayılmaya devam ediyor.

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Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama... - Sayfa 3

Kimi vatandaşlar mevsimsel bir durum olduğunun farkındayken, denizdeki bu turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Herkes müsilaj sanıyor ama... - Sayfa 4

Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'ndeki kıyılarda denizin mavisini kaplayan turuncu havadan görüntülendi.

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