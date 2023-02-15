Tekirdağ'da üretiliyor depremzedeleri ısıtıyor
Tekirdağ'da lise öğrencileri, depremzedelere ulaştırmak amacıyla kışlık giysi üretimi gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen gelen depremler sonrası, bölgedeki depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de kışlık kıyafet tedariki oldu.
Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler bu doğrultuda, afetzedeler için battaniye, çorap, bere ve atkı üretimine başladı.
Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.
Okul müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, öğrenci ve öğretmenlerin depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Depremin ilk gününden itibaren biz de okul olarak elimizden ne gelirse onu yapma gayretindeyiz." dedi.