Tekirdağ'da üretiliyor depremzedeleri ısıtıyor Tekirdağ'da lise öğrencileri, depremzedelere ulaştırmak amacıyla kışlık giysi üretimi gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen gelen depremler sonrası, bölgedeki depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de kışlık kıyafet tedariki oldu. 1 | 7

Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler bu doğrultuda, afetzedeler için battaniye, çorap, bere ve atkı üretimine başladı. 2 | 7

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor. 3 | 7