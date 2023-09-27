TEKNOFEST İzmir başladı
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Çiğli Havaalanı'nda başladı.
1 | 13
2 | 13
1 Ekim'e kadar sürecek festival, bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
3 | 13
4 | 13