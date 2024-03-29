İlk tahminler geldi: Emekli maaşlarına zam oranı ne olacak?

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtlayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılacağından bahsetti. Bu düzenleme ilk 6 ayın enflasyonu şeklinde olacaktır. Son dönemde yapılan artışlarda hep enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu dönemde de en az enflasyon oranı kadar artış olacak ve bunun üzerine refah payı artışı olacaktır.