İlk tahminler geldi: Emekli maaşlarına zam oranı ne olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün ""Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" diyerek temmuz ayında emekli maaşlarına artış yapılacağını duyurdu. Peki hedeflenen enflasyona göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini belirterek, “Önümüzdeki temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız” dedi. Peki yılın ilk 6 ayına göre enflasyon beklentileri ne? Enflasyonun üzerinde bir refah payı artışı yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için tahminler ne?
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtlayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılacağından bahsetti. Bu düzenleme ilk 6 ayın enflasyonu şeklinde olacaktır. Son dönemde yapılan artışlarda hep enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu dönemde de en az enflasyon oranı kadar artış olacak ve bunun üzerine refah payı artışı olacaktır.
EMEKLİYE ZAM ORANI NE OLACAK?
İlk 6 ayın enflasyon beklentisi yüzde 20 ile 25’ler seviyesinde. Enflasyon oranına ilave zam ile birlikte yüzde 30’lara yakın bir artış söz konusu olabilir. Yapılan artışlar önceki dönem enflasyonunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemin enflasyonunu karşılayan bir artış değil. Sene sonunda enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girecek. Sene sonu enflasyon oranının düşük çıkması bekleniyor. Bundan dolayı ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 20-25 arasına gelmiş olsa dahi daha yüksek bir artışla emeklilerimize ciddi bir maaş artışı yapılacaktır.
EMEKLİ MAAŞIN ZAM ENFLASYONUN ÜZERİNDE Mİ OLACAK ?
Emeklilere ve memurlara mutlak suretle 6 ayda bir zam yapılıyor. Tabi asgari ücretliye yılda bir artış oluyor. Memur ve emeklilere maaş artışı yapılmışken asgari ücretliye de bir zam gündeme gelebilir. Emeklilere temmuz ayında yapılacak artışın refah payı ilavesi şeklinde olmasını bekliyorum.