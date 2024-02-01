Termometreler eksi 30'ları gördü: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor
Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürürken en düşük hava sıcaklığının olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler eksi 30'ları gösteriyor. Bölge kentler Ardahan, Kars ve Erzurum'da dondurucu soğuklarda her yer beyaza büründü.
Ardahan'da dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
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Türkiye'nin en soğuk şehri olan Ardahan'da dondurucu hava şehri adeta felç etti.
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