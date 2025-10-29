TFF bahis skandalını açıklamıştı: İşte üst klasman hakemlerin maç karnesi, verilen kritik kararlar
Türkiye, son günlerde üst ve orta klasman hakemlerin bahis oynadığı açıklamalarıyla çalkalanıyor. Çok sayıda kulüp, yaşanan bu skandala tepki gösterirken, hakemlerin isimleri de belli oldu. Peki bahis iddiasıyla gündeme gelen hakemlerin maç karneleri nasıl?
Futbolda son yıllarda en çok hakemler konuşuluyor. MHK, maçlara atanan hakemlerin başarıları nedeniyle eleştirilirken, bu eleştiriler sonrası milyonlarca kişiyi şok eden gerçek ortaya çıktı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlenen basın toplantısında hakem skandallarını açıkladı. Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre üst ve orta klasman çok sayıda hakemin bahis oynadığı tespit edildi.
Türkiye’de hakemlerin bahis oynadığı iddiası gündemin ana başlıkları arasında yerini korurken, TFF Hukuk Müşavirliği salı günü, aktif bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
İlginç şekilde PDFK’ya sevk edilen isimlerden birine çok aşinayız. Adana bölgesi hakemi Zorbay Küçük, 57. maddeden tedbirli olarak disipline sevk edildi. Öte yandan diğer üst klasman hakemler ise şöyle; Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre 7 hakemin yönettiği maçlarda verdiği kritik kararlar şöyle: