The Economist sıraladı: İşte 2026 yılının en riskli 7 çatışma bölgesi

Hindistan–Pakistan

Bu yıl Hindistan'da 26 turistin öldüğü saldırı iki ülkeyi son yılların en ciddi krizine sürüklemişti. Karşılıklı sınır ötesi saldırılar düzenlenmiş, ihtilaflı bölge Keşmir'de 50'den fazla kişi öldürülmüştü. Bunların ardından ABD öncülüğünde ateşkes sağlanmış olsa da Economist bunun "kırılgan" olduğunun altını çizdi.

Dergi, Pakistan'da Savunma Bakanı Asım Münir'in yetkilerinin artması ve Hindistan'ın ekonomisinin hızla büyümesinin yarattığı askeri uçurumun iki ülkeyi ince bir çizgi üzerinde tuttuğunu savundu. İlgili analizde, ABD'nin Hindistan ile girdiği gümrük savaşının da arabuluculuk faaliyetlerini zorlaştırdığı aktarıldı.