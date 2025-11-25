The Economist sıraladı: İşte 2026 yılının en riskli 7 çatışma bölgesi
The Economist ise 2026'ya girilmesine sayılı gün kala gelecek yılın en tehlikeli bölgelerini listeledi.
Dünyada aktif silahlı çatışmaların sayısı son yıllarda hızla artış gösterdi. Bazı gerilimler henüz açık savaşa dönüşmemiş olsa da, bulundukları bölgeleri ve küresel dengeleri sarsma potansiyeli taşıyor.
The Economist dergisi, bu çerçevede 2026 yılında yakından izlenmesi gereken en kritik 7 çatışma alanını sıraladı.
Çin–Tayvan
Listenin ilk sırasında Çin ile Tayvan arasındaki gerilim yer alıyor.
2022 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrasında tırmanan gerginlik, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in askeri müdahale tehdidiyle daha da üst bir seviyeye taşınmıştı.
The Economist’in değerlendirmesine göre, Rusya’nın Ukrayna savaşında yaşadığı sıkıntılar Çin’i bir süre frenlemiş olabilir; ancak Trump yönetimi döneminde Washington’un Tayvan’a desteğinin zayıflama ihtimali, Beijing’i yeniden daha agresif adımlar atmaya yöneltebilir.
Analizde, doğrudan bir işgalden ziyade Tayvan’a yönelik abluka ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtilirken, böyle bir adımın Çin’in ABD ve müttefikleriyle karşı karşıya gelme riskini doğuracağı vurgulanıyor.
Hindistan–Pakistan
Bu yıl Hindistan'da 26 turistin öldüğü saldırı iki ülkeyi son yılların en ciddi krizine sürüklemişti. Karşılıklı sınır ötesi saldırılar düzenlenmiş, ihtilaflı bölge Keşmir'de 50'den fazla kişi öldürülmüştü. Bunların ardından ABD öncülüğünde ateşkes sağlanmış olsa da Economist bunun "kırılgan" olduğunun altını çizdi.
Dergi, Pakistan'da Savunma Bakanı Asım Münir'in yetkilerinin artması ve Hindistan'ın ekonomisinin hızla büyümesinin yarattığı askeri uçurumun iki ülkeyi ince bir çizgi üzerinde tuttuğunu savundu. İlgili analizde, ABD'nin Hindistan ile girdiği gümrük savaşının da arabuluculuk faaliyetlerini zorlaştırdığı aktarıldı.