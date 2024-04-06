THY ve iştiraklerinde kaç personel çalışıyor?
Türk Hava Yolları (THY) A.O. geçen hafta 2023 yılına ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşmıştı. 106 milyar lira net kar açıklayan THY, bir önceki yıla göre karını yüzde 244 artırmıştı. Türkiye'nin uluslararası arenada en güçlü markalarından biri olan THY, istihdamda da rekorlar kırıyor... Peki, THY ve iştiraklerinde kaç personel çalışıyor?
THY tarafından 2023 yılına ait faaliyet raporu verilerine göre; ortaklığın doğrudan ve dolaylı iştirak ettiği 11 bağlı ortaklığı bulunuyor.
Bu ortaklıklar şu şekilde:
THY Teknik A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. (Widect) - Sahiplik Oranı %100
THY Destek Hizmetleri A.Ş. (TSS) - Sahiplik Oranı %100
THY Finansal Teknolojiler A.Ş. - Sahiplik Oranı %100
TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş - Sahiplik Oranı %80