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THY'den yurtiçi ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, 4-5 Nisan 2024 tarihinde alınan 799 liradan başlayan yurt içi uçak biletleriyle 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihinde seyahat edilebilecek.

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Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası yaptı. 

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THY'den yurtiçi ucuz bilet kampanyası - Sayfa 2

4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

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THY'den yurtiçi ucuz bilet kampanyası - Sayfa 3

Alınan biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihinde seyahat gerçekleştirilecek.

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THY'den yurtiçi ucuz bilet kampanyası - Sayfa 4

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.

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