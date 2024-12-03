Tiflis'te polisin müdahale ettiği göstericiler dağılmaya başladı

Hükümetin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler kapsamında dün gece başkent Tiflis'te bir kez daha toplanan binlerce kişi ile polis arasında birkaç kez gerginlik yaşandı. Parlamento binasının ön tarafını kuşatmaya çalışan göstericilerin, binanın önünde geniş güvenlik önlemleri alan polise havai fişek ve taşlar atması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.