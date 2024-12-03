Tiflis'te polisin müdahale ettiği göstericiler dağılmaya başladı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesinden sonra göstericiler dağılmaya başladı. Yerel saatle 06.00 civarında Şota Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler dağılmaya başlayınca, yüzlerce gösterici İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bir grup gösterici ise Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi önünde bekleyişini sürdürüyor.
Hükümetin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler kapsamında dün gece başkent Tiflis'te bir kez daha toplanan binlerce kişi ile polis arasında birkaç kez gerginlik yaşandı. Parlamento binasının ön tarafını kuşatmaya çalışan göstericilerin, binanın önünde geniş güvenlik önlemleri alan polise havai fişek ve taşlar atması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Daha sonra göstericiler parlamento binasına yakın Şota Rustaveli Caddesi'nde barikatlar kurarak polise tekrar piroteknik, boya, taş, cam şişesi gibi farklı eşyalar attı. Polis ekipleri de göstericilerin saldırılarına saatler boyunca yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi sabah erken saatlere kadar sürdü. Yerel saatle 06.00 civarında Şota Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler dağılmaya başlayınca, yüzlerce gösterici İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bir grup gösterici ise Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi önünde bekleyişini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den, polisin göstericilere müdahalesine tepki
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisin parlamento önündeki göstericilere müdahale etmesine tepki gösterdi.
Polisin barışçıl gösteriye müdahale ettiğini kaydeden Zurabişvili, "Bu, ifade özgürlüğüne ve protesto etme hakkına bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise gösterideki bazı grupların şiddet eylemine başvurduğu ifade edildi.