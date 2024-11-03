TOKİ 2025 yılında 100 bin sosyal konut yapacak: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
2019-2024 yılları arasında 300 bin konut inşa eden TOKİ, 2025 yılının tamamında 100 bin yeni konut yapacak. Projeler; dar gelirli vatandaşlara, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik inşa edilecek. Yatay mimarinin kullanılacağı sosyal konutlar 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde olacak.
1984 yılında Toplu Konut Fonu ismiyle kurulan, 2002 yılına kadar toplam 45 bin konut üreten TOKİ, 2003 yılında açıklanan Acil Eylem Planı sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ismini aldı.
Aradan geçen 22 yılda toplam 1 milyon 400 bin konut yapımına imza attı. Kurum, her yıl ortalama 80 ila 100 bin konut üretimi gerçekleştirdi. TOKİ, 2025 yılının tamamında ise 100 bin yeni konut yapacağını açıkladı.
SEKTÖRE KATKISI OLACAK
“2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre; Önümüzdeki yılın tamamında; özellikle şehirlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda inşa edilecek olan konut sayısının 100 bini bulacağı bilgi paylaşıldı.
Sosyal konutların gelişen ve nüfusu artan bölgelerde yapılacağı, yatay mimari planlar üzerine inşa edileceği ve fiyatlarının uygun olacağı belirtildi. Önümüzdeki yıl konut sektöründeki üretim ve satışların 2024 yılına nazaran hareketli olacağı ve konut sahipliği oranının TOKİ’nin projeleri ile desteklenerek artacağı da biliniyor.