TOKİ 2025 yılında 100 bin sosyal konut yapacak: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

GENİŞ DAİRELER İNŞA EDİLECEK

Projelerde kadınlar, engelli bireyler ve gençler için özel kontenjanlar ayrılarak, toplumun farklı kesimlerinin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Alınan bilgilere göre yatay mimari ile inşa edilecek olan projeler de 2+1 ve 3+1 daireler olacak.