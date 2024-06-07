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  4. Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı Hareminde Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı - Sayfa 1

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama şeklinde planlanan restorasyon faaliyetlerinden biri daha tamamlandı.

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Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı - Sayfa 2

Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.

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Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı - Sayfa 3

Topkapı Sarayı'nda restorasyon sonrası açılan yeni bölümlerde Osmanlı Harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındırması bakımından olduğu görülüyor.

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Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk: İlk kez ziyarete açıldı - Sayfa 4

Bu bölümlerden Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı, Harem'in en küçük avlusu olarak biliniyor ve etrafında kadınefendiler ile cariyelere ait koğuşlar yer alıyor.

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