Trafik sigortasında yeni dönem başladı
Trafik sigortalarında yeni dönem başladı. Buna göre ödenecek primler artık maliyet endeksine göre belirlenecek. İşte konuya dair merak edilenler ve ayrıntılar...
Gazeteci Noyan Doğan, bugünkü köşesinde yeni uygulamaya giren trafik sigortası uygulamasına dair detayları yazdı. İşte Doğan'ın yeni dönemde maliyet endeksine göre ödenecek olan primlere dair ayrıntıları kaleme aldığı yazısı şöyle:
Trafik sigortasında yeni dönem uygulamaya girdi, primler artık her ay maliyet endeksine göre belirlenecek. Endekse göre belirlenen prim mayıs ayından itibaren sigortalılara yansıtılacak. Yeni uygulamanın detayına geçmeden önce mevcut durum neydi, kısaca değineyim.
Yedi yıldır trafik sigortasında araç gruplarına, illere, sürücülerin hasar geçmişine göre primleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani devlet belirliyor. Bu kriterlere göre tavan fiyat açıklanıyor, sigorta şirketleri bu tavan fiyatın üzerine sigortayı satamıyor. SEDDK, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda her ay trafik sigortası primini artırabiliyor.
ENDEKS UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Mesela, 2024 yılının başında, sigorta şirketlerine her ay primleri bir önceki aya göre yüzde 5 artırma hakkı tanındı, ancak SEDDK, yetkisini kullanarak, aylık prim artışlarını hem ocak hem de şubat ayında yüzde 10’a çıkardı; mart ve nisan aylarında da aylık artışları yüzde 5 olarak belirledi. Tabi bu durum, niye geçen ay yüzde 10, niye gelecek ay yüzde 5; kriter ne gibi soruları da akla getiriyor. Aslında gerekçe belli. Sigorta şirketleri her ay ve her yıl trafik sigortasından zarar ettiklerinden; bir şekilde bu zararı tolere etmek için aylık prim artışları uygulanmaya çalışılıyor ama bu artışlar şirketlerin zararlarını karşılamaya yetmiyor.