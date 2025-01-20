Trump'ın maaşı bakın ne kadar? İşte en yüksek maaş alan 10 dünya lideri...
ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen göreve başlamasıyla alacağı yıllık alacağı maaş belli oldu. Trump alacağı maaşla en çok maaş alan liderler arasında kendine yer buldu. İşte en yüksek maaş alan 10 dünya lideri...
ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna oturdu. JD Vance yemin ederek resmen ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı oldu. Trump'ın göreve başlamasıyla alacağı maaş merak konusu oldu.
İşte dünya liderlerinin maaşları...
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