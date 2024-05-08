TSK mayıs ayında 3 büyük tatbikat gerçekleştirecek
Mayıs ayı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 olmak üzere 3 büyük tatbikat gerçekleştiriyor.
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs ve EFES Tatbikatı ise 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihlerinde Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilecek.
ANADOLU ANKASI-2024 TATBİKATI
Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla Konya'da yer alan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek.
Tatbikatta, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek amaçlanıyor.
Yabancı unsurların yanı sıra Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından timlerin katılacağı tatbikatın basın günü, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
DENİZKURDU-II TATBİKATI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te düzenlenecek.
Denizkurdu-II kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlayacak.
Bu kapsamda, 6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.