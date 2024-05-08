TSK mayıs ayında 3 büyük tatbikat gerçekleştirecek

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlayacak.

Bu kapsamda, 6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.