Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Tuğba Şenoğlu'nun kariyeri

Şenoğlu, voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine VakıfBank'ın kaptanı Gözde Kırdar'ı örnek aldı. 2013 yılında VakıfBank altyapı takımına transfer oldu. Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı. 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "En iyi smaçör" olarak seçildi.