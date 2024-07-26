Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?
2024 Paris Olimpiyatları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı ve Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi. Yapılan değişiklik sonrası Tuğba Şenoğlu’nun hayatı, kariyeri ve hangi takımlarda oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Tuğba Şenoğlu kimdir?
2 Şubat 1998 yılında Tarsus’ta doğan Tuğba Şenoğlu İvegin Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Türk Hava Yolları'nda smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. VakıfBank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, VakıfBank A takımı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeşilyurt, Kurobe AquaFairies ve Kuzeyboru kulüplerinde forma giydi.
Tuğba Şenoğlu hangi takımlarda oynadı?
VakıfBank II (2013-14)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2014-15) (kiralık)
VakıfBank II (2015-16)
Beşiktaş (2016-17) (kiralık)
VakıfBank (2017-19)
İstanbul Aydın Üniversitesi (2018-19)
Yeşilyurt (2019-20) (kiralık)
VakıfBank (2020-22)
Kurobe AquaFairies (2022-23)
Kuzeyboru (2023-24)
Türk Hava Yolları (2024-günümüz)
Tuğba Şenoğlu'nun kariyeri
Şenoğlu, voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine VakıfBank'ın kaptanı Gözde Kırdar'ı örnek aldı. 2013 yılında VakıfBank altyapı takımına transfer oldu. Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı. 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "En iyi smaçör" olarak seçildi.