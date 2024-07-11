TÜİK, son verileri paylaştı: Türkiye yaşlanıyor

Yaşlı nüfusunda artış görüldü

Türkiye'nin çocuk ve genç nüfusu son 3 yılda azaldı, yaşlı nüfusu artış gösterdi. 2021'de 84 milyon 680 bin 683 olan nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de 85 milyon 279 bin 553 olan nüfusun yüzde 26,5'i, 2023'te ise 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olan nüfusun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranında da azalma oldu. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ü, 2022'de yüzde 15,2, 2023'te yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturdu.