TÜİK, son verileri paylaştı: Türkiye yaşlanıyor
Son üç yılda Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranları azalırken, yaşlı nüfus arttı. 2021 yılında nüfusun %26,9'unu çocuklar oluştururken, bu oran 2022'de %26,5'e, 2023'te ise %26'ya geriledi. Aynı dönemde yaşlı nüfusun oranı ise 2021'de %9,7, 2022'de %9,9, ve 2023'te %10,2 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin doğurganlık hızı, 2023'te AB ortalamasının altına düştü.
Türkiye, geçmiş yıllarda AB ortalamasından daha yüksek doğurganlık hızıyla dikkati çekiyordu. Ancak doğurganlık hızı 2023 yılında AB'de 1,54 çocuk olurken, Türkiye'de 1,51'de kaldı. Türkiye'nin doğurganlık hızı 27 AB ülkesinden 16'sının gerisinde yer aldı.
Türkiye'nin doğurganlık hızı 2022'de 1,62 çocuk olurken, AB ortalaması 1,53 olarak belirlenmişti. Doğurganlık hızı 2021'de de 1,70 ile AB ortalamasının üzerinde yer alıyordu. Türkiye'nin 2001 yılındaki doğurganlık hızı ise 2,38 seviyelerinde bulunuyordu.
Türkiye'nin doğurganlık hızı geçen yıl itibarıyla dünya ortalamasının da altında yer alıyor. BM verilerine göre 2023'te dünya ortalaması 2,31 çocuk olurken, Türkiye 1,51 ile sıralamada ilk 100 ülke içerisinde bulunmuyor.
Yaşlı nüfusunda artış görüldü
Türkiye'nin çocuk ve genç nüfusu son 3 yılda azaldı, yaşlı nüfusu artış gösterdi. 2021'de 84 milyon 680 bin 683 olan nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de 85 milyon 279 bin 553 olan nüfusun yüzde 26,5'i, 2023'te ise 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olan nüfusun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranında da azalma oldu. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ü, 2022'de yüzde 15,2, 2023'te yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturdu.
Yaşlı nüfusunda ise artış kaydedildi. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 9,7'si yaşlı nüfustan oluştu. 2022'de yüzde 9,9, 2023'te ise yüzde 10,2'sini 65 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfus oluşturdu.