TÜİK tek tek açıkladı: İşte Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve en düşük ili

TÜİK, zaman zaman ilginç araştırmalarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Yine böyle bir araştırma kısa süre önce paylaşıldı. Kurumun son yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve düşük şehirleri tek tek sıralandı. Sıralamada Adana ve Samsun gibi illeri üst sıralara yerleştirenler büyük şaşkınlık yaşadı. Listenin ilk sırasına Ege şehri yerleşti. Suç oranı en düşük il ise Doğu'dan geldi.