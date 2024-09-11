TÜİK tek tek açıkladı: İşte Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve en düşük ili
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir süredir farklı göstergeleri kullanarak yaptığı araştırmada Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve düşük illerini sıraladı. Adana'yı ilk sıraya koyanlar şaşırdı
TÜİK, zaman zaman ilginç araştırmalarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Yine böyle bir araştırma kısa süre önce paylaşıldı. Kurumun son yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve düşük şehirleri tek tek sıralandı. Sıralamada Adana ve Samsun gibi illeri üst sıralara yerleştirenler büyük şaşkınlık yaşadı. Listenin ilk sırasına Ege şehri yerleşti. Suç oranı en düşük il ise Doğu'dan geldi.
Nüfus oranları başta olmak üzere farklı göstergelere dayanarak yapılan araştırmaya göre işte Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve en düşük illeri listesi şu şekilde:
SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR
10-Uşak suç oranı: Yüz binde 801
9-İzmir suç oranı: Yüz binde 801