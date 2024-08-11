TÜİK uyardı! Genç nüfus alarm veriyor: Türkiye için kritik iki tarih

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999’dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi Uluslararası Gençlik Günü olarak kutlanıyor.

TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yapılan derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı.