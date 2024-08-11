TÜİK uyardı! Genç nüfus alarm veriyor: Türkiye için kritik iki tarih
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı üç senaryoya göre, 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'nin genç nüfusu yüzde 10'un altına inebilir. Düşük, ana ve yüksek senaryo seçeneklerine dayanan nüfus projeksiyonlarının tümü, genç nüfusta önemli bir düşüşe işaret ediyor. İşte ayrıntılar...
Türkiye’nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor. Yüzde 15,1’lik genç nüfus oranıyla dünya ortalamasının altında yer alan Türkiye’nin 2050 ve 2100 yıllarına ilişkin projeksiyonları bu oranın yüzde 10’un altına gerileyebileceğini ortaya koyarken, tüm projeksiyonlarda, genç nüfustaki azalış dikkat çekiyor.
Nüfus projeksiyonları, Türkiye’nin genç nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranının, 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10’un altına gerileyebileceğini gösterdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999’dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi Uluslararası Gençlik Günü olarak kutlanıyor.
TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yapılan derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı.
Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor. Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39’u da genç nüfus kapsamında yer alıyor.