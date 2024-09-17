Tunceli sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bu yörede deprem bekliyoruz, endişelendik
Tunceli'de meydana gelen 4,1'lik depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu yörede deprem bekliyoruz, onun için endişelendik" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
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16 Eylül pazartesi günü saat 16.44'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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"BU YÖREDE DEPREM BEKLİYORUZ"
Deprem uzmanı, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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