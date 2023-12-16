Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik biletin fiyatı 2020'den bu yana yüzde 2504 arttı
Dünya medyasının hakkında sürekli haberler yaptığı Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2020'den bu yana yüzde 2504 arttı. 2020-21 döneminde tek kişilik gidiş-dönüş biletini 960 TL'ye alınabiliyorken 2023-24 yılına gelindiğinde yoğun dönemde seyahat etmek isteyen bir kişi, 2 kişilik bir oda tutarak 25 bin TL ödemek zorunda. İşte son 4 sezonun bilet fiyatları...
2020-21 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
2020-2021'de indirimli bilet almak için her iki trende de gidiş-dönüş ve ‘genç bilet’ alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyordu. Söz konusu ‘genç bilet’ indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabilmekteydi. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, basın kartı olanlara, engellilere, 12-18 yaş arası çocuklara ve TCDD’de çalışıp emekli olanın eşine yüzde 20 indirim, 65 yaş üstü yüzde 50 indirim ve TCDD çalışanına ücretsiz seyahat imkanı sunuluyordu.
Ankara Kars Turistik Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Fiyatları (Tek Yön)
* Tam (tek kişi) 480 TL (Gidiş-dönüş 960 TL)
* Tam (iki kişi) 600 TL (Gidiş-dönüş bin 200 TL)
* Genç (tek kişi) 384 TL (Gidiş-dönüş 468 TL)
* Genç (iki kişi) 489 TL (Gidiş-dönüş 978 TL)
* 65 yaş üstü (tek kişi) 240TL (Gidiş-dönüş 480 TL)
* 65 yaş üstü (iki kişi) 300 TL (Gidiş-dönüş 600 TL)
Ankara Kars Doğu Ekspresi Pulman (Koltuklu) bilet fiyatları, tam için 57.50, genç için 49.50 ve 65 yaş üstü için 29 TL'ydi. Kuşetli bilet fiyatları ise, tam için 78, genç için 69, 65 yaş üstü için ise 49.00 TL'ydi
2021-22 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin maliyeti, fiyatlandırmada tek-iki kişi standartının kaldırılarak oda kiralamaya geçilmesiyle yataklı kompartıman için 650 TL (Gidiş-dönüş bin 300 TL) olarak açıklandı. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor. Bu dönemde turistik olmayan seferlerde ise tek kişilik pulman bileti 68 TL'den satışa çıkmıştı.
2022-23 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
2022-23 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL (Gidiş-dönüş 6 bin 200 TL) olarak satılmaktaydı. Aynı yıl örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL'den Standart pulman fiyatı ise 189 TL'den satılıyordu.
2023-24 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
2024 yılına gelindiğinde ise yataklı vagon Doğu Ekspresi Bileti oda ücreti 3 kategoride ortaya çıkıyor. Bunlar Düşük dönemde tek yön 6 bin TL (Gidiş-dönüş 12 bin TL) normal dönem tek yön 8 bin TL (Gidiş-dönüş 16 bin TL) yüksek dönem 12 bin 500 TL (Gidiş-dönüş 25 bin TL) olmak üzere fiyatlandırılmakta. Bu bilgiden yola çıkarak biletlerin yüksek dönem fiyatlandırmasının 2020-2021 sezonuna kıyasla yüzde 2504 zamlandığı görülebiliyor.