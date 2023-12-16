Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik biletin fiyatı 2020'den bu yana yüzde 2504 arttı

2020-21 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları

2020-2021'de indirimli bilet almak için her iki trende de gidiş-dönüş ve ‘genç bilet’ alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyordu. Söz konusu ‘genç bilet’ indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabilmekteydi. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, basın kartı olanlara, engellilere, 12-18 yaş arası çocuklara ve TCDD’de çalışıp emekli olanın eşine yüzde 20 indirim, 65 yaş üstü yüzde 50 indirim ve TCDD çalışanına ücretsiz seyahat imkanı sunuluyordu.

Ankara Kars Turistik Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Fiyatları (Tek Yön)

* Tam (tek kişi) 480 TL (Gidiş-dönüş 960 TL)

* Tam (iki kişi) 600 TL (Gidiş-dönüş bin 200 TL)

* Genç (tek kişi) 384 TL (Gidiş-dönüş 468 TL)

* Genç (iki kişi) 489 TL (Gidiş-dönüş 978 TL)

* 65 yaş üstü (tek kişi) 240TL (Gidiş-dönüş 480 TL)

* 65 yaş üstü (iki kişi) 300 TL (Gidiş-dönüş 600 TL)

Ankara Kars Doğu Ekspresi Pulman (Koltuklu) bilet fiyatları, tam için 57.50, genç için 49.50 ve 65 yaş üstü için 29 TL'ydi. Kuşetli bilet fiyatları ise, tam için 78, genç için 69, 65 yaş üstü için ise 49.00 TL'ydi