Türk iş insanlarının vize sorunu çözülecek mi? ABD'den yeni adım geldi: BVP devreye alınacak

ABD’ye gitmek isteyen Türk iş insanlarının uzun süredir yaşadığı vize sıkıntılarının çözümü için ABD’den yeni bir adım geldi. Türk iş insanları için başlatılan İş Vizesi Programı (BVP) ile ABD’nin tercih ettiği kriterlere göre seçilen şirketler için iş vizesi işlemleri hızlandırılacak.

BVP üyeliği ile hızlandırılmış vize randevusu planlamasının yanı sıra, vize birimi ile iletişim için özel e-posta adresi imkanı sağlanacak. Programdan yararlanmak için 1 milyon doları aşan yıllık gelir ve Türkiye’de bulunan en az 100 tam zamanlı çalışan aranacak.