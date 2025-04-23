Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor?
Türkiye’nin önde gelen operatör şirketleri an itibariyle erişim problemleri ile karşı karşıya. İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından operatörlerde sorunlar bildirildi. Peki Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor , arama neden yapılmıyor internet neden yavaş?
Türkiye bir deprem faciasının daha eşiğinden döndü. Hatay merkezli yıkıcı depremin ardından gözler Marmara depremindeydi ve fırtına öncesi sessizlik nispeten bozuldu.
Hatay depreminde olduğu gibi İstanbul’da meydana gelen 6.2 ve 4.4’lük iki depremin ardından operatörlerde sorunlar yaşandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hattı olan kişiler operatör servisleri üzerinden iletişim kurmada sorun yaşadı.
Peki Turkcell, Vodafone, Türk Telekom son durum nedir, düzeldi mi? Operatörlere neden erişilemedi?