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  4. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor?

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor?

Türkiye’nin önde gelen operatör şirketleri an itibariyle erişim problemleri ile karşı karşıya. İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından operatörlerde sorunlar bildirildi. Peki Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor , arama neden yapılmıyor internet neden yavaş?

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor? - Sayfa 1

Türkiye bir deprem faciasının daha eşiğinden döndü. Hatay merkezli yıkıcı depremin ardından gözler Marmara depremindeydi ve fırtına öncesi sessizlik nispeten bozuldu.

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Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor? - Sayfa 2

Hatay depreminde olduğu gibi İstanbul’da meydana gelen 6.2 ve 4.4’lük iki depremin ardından operatörlerde sorunlar yaşandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hattı olan kişiler operatör servisleri üzerinden iletişim kurmada sorun yaşadı.

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Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor? - Sayfa 3

Peki Turkcell, Vodafone, Türk Telekom son durum nedir, düzeldi mi? Operatörlere neden erişilemedi?

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Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor? - Sayfa 4

Edinilen bilgilere göre deprem sonrası Marmara bölgesinde iletişim anlık olarak tamamen kesildi. Birbirlerini arayıp haber almak isteyen milyonlarca kişi, iletişimde problem yaşadı.

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