Turkcell, Vodafone, Türk Telekom neden çalışmıyor, son durum nedir, arama niye yapılmıyor?

Hatay depreminde olduğu gibi İstanbul’da meydana gelen 6.2 ve 4.4’lük iki depremin ardından operatörlerde sorunlar yaşandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hattı olan kişiler operatör servisleri üzerinden iletişim kurmada sorun yaşadı.