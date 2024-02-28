Türkiye bahar havasını yaşıyor... Meteoroloji uzmanı açıkladı: Martta İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye genelinde yağışsız bir hava hakim... Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz aylarda Doğu Anadolu'da etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da görülmedi. Önümüzdeki günlerde de bahar havası etkili olacak. Peki, Mart ayında kar yağacak mı? İşte Meteoroloji uzmanından hava tahmini...

Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Türkiye genelinde hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Geçtiğimiz aylarda Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul'un kapısına kadar dayanan kar yağışı megakentte etkili olmadı. Peki, Mart ayında hava nasıl olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek hava durumu tahminini paylaştı. 1 | 6

Hürriyet'in haberine göre, “Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak” diyen Adil Tek, şu detayları verdi: “Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.” 2 | 6

Yağışlar ortalamanın üzerinde artacak Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi. 3 | 6