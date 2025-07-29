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  4. Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi

Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi

Türkiye’de son günlerde çıkan ve yüzlerce yangına müdahale için kullanılan yangın söndürme uçaklarının fiyatları ile taşıma kapasitesi merak ediliyor.

Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi - Sayfa 1

Ülkemizde Haziran ayından Temmuz ayına kadar binlerce yangın çıktığı öğrenildi. Bu yangınların çoğunluğu ise ormanlarda meydana geldi.

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Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi - Sayfa 2

Durum öyle bir hal aldı ki bir komando timi yangın tehlikesi bulunan bazı ormanlarda koruma görevi üstlendi.

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Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi - Sayfa 3

Bursa, Karabük, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş gibi çok sayıda şehirde uzun süren yangınlar meydana gelirken ülkenin en büyük tartışma konusu ise yangın söndürme uçakları oldu.

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Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi - Sayfa 4

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARININ MALİYETİ

Nextsteponemilliondollar’ın hazırladığı bir içeriğe göre satışı yapılan uçakların fiyatları şöyle:

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