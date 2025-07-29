Türkiye bu uçakları tartışıyor! İşte yangın söndürme uçaklarının fiyatı ve taşıma kapasitesi
Türkiye’de son günlerde çıkan ve yüzlerce yangına müdahale için kullanılan yangın söndürme uçaklarının fiyatları ile taşıma kapasitesi merak ediliyor.
Ülkemizde Haziran ayından Temmuz ayına kadar binlerce yangın çıktığı öğrenildi. Bu yangınların çoğunluğu ise ormanlarda meydana geldi.
Durum öyle bir hal aldı ki bir komando timi yangın tehlikesi bulunan bazı ormanlarda koruma görevi üstlendi.
Bursa, Karabük, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş gibi çok sayıda şehirde uzun süren yangınlar meydana gelirken ülkenin en büyük tartışma konusu ise yangın söndürme uçakları oldu.