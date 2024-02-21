Türkiye devleri geride bıraktı: Dünyanın en güçlü 20 hava kuvvetleri açıklandı Dünya ülkelerinin ordularını kıyaslayan ABD'li Globalfire, ülkelerin hava kuvvetlerinin 2024 sıralamasını yayınladı. 20 ülkenin yer verildiği sıralamada Türkiye devleri geride bıraktı. İşte o sıralama:

20) CEZAYİR 182 bin kişilik bir orduya sahip olan Kuzey Afrika ülkesi 14 bin kişilik hava kuvvetleri personeline sahip. Cezayir'de toplam 102 savaş uçağı, 298 helikopter, 10 saldırı helikopteri 61 nakliye uçağı bulunuyor. 1 | 20

19) İSRAİL Dört aydır Hamas ile savaşan ve sayısız sivili katleden İsrail Hava Kuvvetleri, 241 savaş uçağına, 148 helikoptere, 48 saldırı helikopterine ve 12 nakliye uçağına sahip. İsrail Hava Kuvvetleri'nde ise aktif olarak 89 bin kişi çalışıyor. 2 | 20

18) ALMANYA Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden Almanya'da hava kuvvetlerinde 12 bin personel bulunuyor. Alman Hava Kuvvetleri ise 133 savaş uçağı, 318 helikopter, 55 saldırı helikopteri ve 46 adet nakliye uçağından oluşuyor. 3 | 20