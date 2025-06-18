Türkiye devleri geride bıraktı: Sadece 7 ülke geçebildi! İşte dünyada en çok tankı olan ülkeler...

Global Firepower (GFP) tarafından 2025 yılı için yayımlanan "Muharebe Tankı Filosu Gücü" raporu, ülkelerin zırhlı kapasitelerini gözler önüne serdi. İsrail ile İran arasındaki savaşın ciddiyeti, ülkelerin askeri envanterlerinin, özellikle de tank filolarının ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini bir kez daha ortaya koydu.