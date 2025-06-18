Türkiye devleri geride bıraktı: Sadece 7 ülke geçebildi! İşte dünyada en çok tankı olan ülkeler...
Dünya gündemi, İsrail ve İran arasındaki artan gerilimle savaşla çalkalanırken, en çok muharebe tankı filosuna sahip ülkeler açıklandı.
Global Firepower (GFP) tarafından 2025 yılı için yayımlanan "Muharebe Tankı Filosu Gücü" raporu, ülkelerin zırhlı kapasitelerini gözler önüne serdi. İsrail ile İran arasındaki savaşın ciddiyeti, ülkelerin askeri envanterlerinin, özellikle de tank filolarının ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
Raporda, geliştirme aşamasındaki veya gelecek yıla kadar sipariş edilmiş ürünler dikkate alınmazken, resmi verilerin bulunmadığı durumlarda tahminlere yer verildiği belirtildi.
İşte ülkelerin tank filoları...
100 - Güney Sudan
Muharebe tankı filosu: 30 adet
Güney Sudan, yeni kurulmuş bir ülke olmasına rağmen askeri kapasitesini güçlendirmek için çeşitli tanklar edinmiştir. Ancak, bu tankların bakımı ve modernizasyonu konusunda ciddi zorluklar yaşanmaktadır.