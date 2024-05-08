Dünyada Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yedinci kez zirvede

Türkler en çok Almanya’ya göç etti

Raporda, Türkler’in en fazla Almanya’ya göç ettiği, “Türkiye-Almanya’’ insani koridorunun da dünyada en yoğun göç hareketinin yaşandığı 16. koridor olduğu belirtildi.

2024 Dünya Göç Raporu’nda, Suriyeli mültecilerin en fazla göç ettiği ülkeler olan Türkiye ve Lübnan ekonomilerinde yaşanan kırılma ve gerilemelere de dikkat çekildi.

2 milyon 700 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi

Raporda, 2023 yılında Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen şiddetli depremler yüzünden 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, geçtiğimiz Mart ayı itibariyle depremin yaşandığı iki ülkede çoğu evlerini kaybeden 2 milyon 700 bin kişinin ülke içinde yer değiştirdiği ya da ülke dışına göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.