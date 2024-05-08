Dünyada Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yedinci kez zirvede
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yayınladığı 2024 Dünya Göç Raporu'nda, Türkiye, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yeniden zirvede yer aldı.
Her iki yılda bir yayınlanan raporda Türkiye'nin, 2015 yılından beri art arda yedinci kez en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak zirvedeki yerini koruduğuna dikkat çekildi. 2022 yılındaki raporda olduğu gibi, Türkiye'nin halen başta Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 3 milyon 600 bin mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.
Sıralamanın başında ABD-Meksika sınırı var
2024 Dünya Göç Raporu'nda, ülkeler arasında en yoğun göçün yaşandığı insani koridorlar da sıralandı. Bu sıralamanın başında, "ABD-Meksika" sınırındaki göç hareketi yer aldı. Türkiye-Suriye sınırı ise dünyada en fazla göç hareketinin yaşandığı ikinci yoğun insani koridor olarak belirtildi.
Türkler en çok Almanya’ya göç etti
Raporda, Türkler’in en fazla Almanya’ya göç ettiği, “Türkiye-Almanya’’ insani koridorunun da dünyada en yoğun göç hareketinin yaşandığı 16. koridor olduğu belirtildi.
2024 Dünya Göç Raporu’nda, Suriyeli mültecilerin en fazla göç ettiği ülkeler olan Türkiye ve Lübnan ekonomilerinde yaşanan kırılma ve gerilemelere de dikkat çekildi.
2 milyon 700 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi
Raporda, 2023 yılında Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen şiddetli depremler yüzünden 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, geçtiğimiz Mart ayı itibariyle depremin yaşandığı iki ülkede çoğu evlerini kaybeden 2 milyon 700 bin kişinin ülke içinde yer değiştirdiği ya da ülke dışına göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı mültecilerden oluşuyor
2024 Dünya Göç Raporu'nda dünya genelinde tahmini olarak 281 milyon kişinin uluslararası göçmen statüsünde olduğu, bu sayının 117 milyonunun yerinden edilerek göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Dünya nüfusunun yaklaşık %3,6'sının mültecilerden oluştuğu da raporda ifade edildi.
Bunun yanında raporda çatışma, şiddet, doğal ve diğer afetler nedeniyle rekor sayıda kişinin yerinden edildiği, dünyanın demografik yapısının yanısıra mülteci göçünün yaşandığı ülkelerde sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerin de yaşandığı kaydedildi.
Göçmenlerin bulundukları ülkelerden kendi ülkelerine yaptıkları para transferi miktarında önemli artış yaşandığı bilgisine de raporda yer verildi.